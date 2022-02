Peking (SID) - Ohne die Abwehrspieler Korbinian Holzer und Marcel Brandt sowie die Stürmer Stefan Loibl und Daniel Pietta ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in ihre Olympia-Mission in Peking gestartet. Das Quartett fehlte beim ersten Training im Nationalen Hallenstadion am Freitagmorgen. Einer der Spieler hatte die Reise nach China nach einer überstandenen Coronainfektion nicht zusammen mit dem Team angetreten, weil er nicht genügend negative Tests vorweisen konnte. Er soll am Samstag eintreffen.

Ob die anderen drei zu den sechs Coronafällen gehören, die der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nach der Ankunft am Donnerstag vermeldet hatte, wollte Eishockey-Sportdirektor Christian Künast nicht bestätigten. "Bei allem, was Tests und Corona angeht, kann ich nur auf den DOSB verweisen", sagte Künast nach dem Training, "wenn ihr mich anschaut, ich schaue jetzt nicht irgendwie nervös oder niedergeschlagen aus."

Der DOSB hatte von sechs Fällen in drei Sportarten gesprochen. Zusammen mit der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) waren am Donnerstag unter anderem die Nordischen Kombinierer eingetroffen. Nach den positiven Tests am Flughafen gab es laut DOSB am selben Tag noch Nachtests. Der Dachverband wollte sich im Laufe des Freitags dazu äußern. Das erste Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft steht am Donnerstag (10. Februar) gegen Kanada auf dem Programm.