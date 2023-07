Die internationale Konkurrenz ist einer möglichen deutschen Olympia-Bewerbung weit voraus. Das ließ IOC-Präsident Thomas Bach bei einem Pressetermin in Hamburg durchblicken. Es gebe "eine gute zweistellige Zahl an Interessenten, die sich bereits in Konsultationen mit der Future Host Commission befindet", sagte Bach. In den Gesprächen mit der Kommission, die an die Exekutive berichtet, geht es um die Ausrichtung zukünftiger Sommer- oder Winterspiele.

In Deutschland hat gerade erst der Prozess der Meinungsbildung über die Möglichkeiten einer Bewerbung begonnen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat die Sommerspiele 2036 als erste Chance ins Auge gefasst. Ehrenpräsident Bach betonte, er beobachte die positive Grundstimmung in seiner Heimat mit "Freude", warnte allerdings: "Die Konkurrenz wird stark sein." Die deutschen Bemühungen seien zudem bislang "eine rein nationale Angelegenheit", sagte er.

Wann die Olympischen Spiele 2036 vergeben werden, steht nicht fest. Der DOSB rechnet mit der Entscheidung frühestens bei der IOC-Session im Februar 2026 am Rande der Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Eine deutsche Bewerbung soll nach einem Volksentscheid offiziell Ende 2024 auf den Weg gebracht werden. Zur Debatte stehen Anläufe in den Jahren 2036/2040 ( Sommer) oder 2038/2042 ( Winter).