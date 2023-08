Die deutsche Triathlon-Mixed-Staffel um die frühere EM-Zweite Laura Lindemann hat einen reduzierten Testwettkampf für Olympia 2024 in Paris gewonnen.

Die deutsche Triathlon-Mixed-Staffel um die frühere EM-Zweite Laura Lindemann hat am Sonntag den auf einen Duathlon reduzierten Testwettkampf für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gewonnen. Erst im Zielsprint schnappte Lindemann dabei Beth Potter und dem britischen Team den Sieg weg. Zuvor hatten Lisa Tertsch, Jonas Schomburg und Tim Hellwig die Schlussstarterin bereits in eine gute Ausgangslage gebracht.

Wie auch schon bei zwei vorherigen Wettkämpfen der Olympia-Testläufe wurde beim Mixed-Triathlon auf das Schwimmen in der Seine verzichtet, "da die Ergebnisse der Wasseranalysen nicht die notwendigen Garantien" liefern würden, teilten die Organisatoren mit. Bei dem überarbeiteten Format standen daher für die Athleten jeweils zwei Laufstrecken von 1,35 km und 1,8 km sowie 5,8 km Radfahren auf dem Plan.