Köln (SID) - Bayern München steht in der Bundesliga vor einer Pflichtaufgabe. Nach zwei dürftigen Auftritten in Bochum und Salzburg empfängt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann das Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Zwei Stunden später gastiert Borussia Mönchengladbach beim ersten Bayern-Verfolger Borussia Dortmund. Der BVB will im Borussen-Duell die bittere Europa-League-Pleite gegen Glasgow vergessen machen. Den 23. Spieltag beschließen ab 19.30 Uhr Hertha BSC und RB Leipzig.

Im Vogelnest von Peking geht die Abschlussfeier der Olympischen Spiele über die Bühne. Die deutsche Fahne trägt Bobanschieber Thorsten Margis, der zusammen mit Francesco Friedrich Gold im Zweier- und Viererbob gewonnen hatte. Die Abschlussfeier im Beijing National Stadium beginnt um 13.00 Uhr MEZ.