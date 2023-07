DOSB-Präsident Thomas Weikert erhofft sich von den Finals Rückenwind für eine deutsche Olympiabewerbung. Mehrfachevents wie das bevorstehende Multisport-Ereignis "vermitteln Lebensfreude, Vielfalt und Festivalstimmung", sagte Weikert dem SID: "Sportgroßveranstaltungen begeistern in Deutschland vor allem dann, wenn sie nachhaltig und kostengünstig sind, alle Menschen mitnehmen und gesellschaftliche Bereiche einbinden. Dann schwappt die Welle der Euphorie aus den Stadien und Hallen in die ganze Stadt oder das ganze Land."

Deshalb "arbeiten wir – schon bald auch mit allen gesellschaftlichen Bereichen - an einer Konzeption für Olympische und Paralympische Spiele, die genau dies möglich macht", sagte Weikert.

Bei den Finals werden ab Donnerstag fast ausschließlich in der Rhein-Ruhr-Region 159 Deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Die Leichtathletik-Wettbewerbe (bis auf Stabhochsprung) werden in Kassel ausgetragen, Schwimmen in Berlin. ARD und ZDF zeigen mehr als 25 Stunden live in den Hauptprogrammen und mehr als 70 Stunden Livestreams in ihren Mediatheken.

Solche Multisportveranstaltungen "haben etwas von Klein-Olympia", sagte Weikert: "Die Möglichkeit, in überschaubarem Radius und Zeitfenster unterschiedlichste Disziplinen zu verfolgen, begeistert die Fans." Zudem würden Kinder und Jugendliche durch die Inszenierung als TV-Event Sportarten zu sehen bekommen, "die sonst ein mediales Nischendasein führen. Das ist für die Nachwuchsgewinnung immens wichtig – was mir gefällt, wer mich begeistert, dem möchte ich nacheifern."