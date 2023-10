Die Pläne für das nächste "Dream Team" mit US-Superstars beim Basketball-Turnier der Olympischen Spiele 2024 in Paris nehmen konkrete Formen an.

Die Pläne für das nächste "Dream Team" mit US-Superstars beim Basketball-Turnier der Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris nehmen konkrete Formen an. Mehrere Idole der nordamerikanischen Profiliga NBA mit LeBron James an der Spitze bekräftigten am NBA-Medientag ihre vollständige Bereitschaft zur "Mission Olympia-Gold", während Kevin Durant bereits sogar eine feste Zusage für seinen Einsatz in Paris gab.

James, der als Chefplaner der "Operation Olympia" gilt, ließ sich allerdings noch nicht in die Karten schauen. "Wir werden sehen, was passiert", sagte der 38 Jahre alte Olympiasieger von 2008 und 2012 lediglich.

An einer übermäßigen Beanspruchung seines Körpers durch die womöglich achtmonatige NBA-Saison mit den Los Angeles Lakers würde eine Olympia-Teilnahme aus seiner Sicht nicht scheitern, wie James weiter ausführte: "Ich glaube nicht, dass es aufgrund der Spieler, die wir haben und den Kader bilden könnten, eine allzu große körperliche Belastung darstellen würde. Ich müsste nicht viel tun. Ein bisschen rebounden, ein bisschen passen, verteidigen, ein paar Schüsse blocken. Ich werde sehen, wie ich mich am Ende der Saison fühle."

Seit 1992 dürfen auch NBA-Profis an Olympischen Spielen teilnehmen. Das sogenannte "Dream Team" mit Michael Jordan, Larry Bird oder Earvin "Magic" Johnson erspielte sich vor 31 Jahren in Barcelona mit unerreichter Leichtigkeit Gold. Fast alle folgenden US-Teams erfüllten die Mission ebenfalls, nur die Mannschaft von 2004 in Athen mit James brachte aus Athen lediglich Bronze in die USA.

Nachdrückliches Interesse an Paris betonten neben James, Durant und weiteren Assen auch Stephen Curry ( Golden State Warriors), Paul George ( Los Angeles Clippers) oder James-Kollege Anthony Davis. Der dreimalige Olympiasieger Durant legte sich für Paris sogar schon verbindlich fest: "Ich werde nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen dabei sein", sagte der 35 Jahre alte Power Forward der Phoenix Suns.