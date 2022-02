Peking (SID) - Ex-Weltmeister Slowakei hat beim olympischen Eishockey-Turnier in Peking den ersten Sieg gefeiert. Der WM-Champion von 2002 setzte sich im letzten Vorrundenspiel gegen Lettland mit 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) durch und sicherte sich Platz drei in der Gruppe C. Die Slowaken sind damit ein möglicher Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Qualifikation für das Viertelfinale am Dienstag.

Martin Marincin (11.), Peter Cehlarik (27.), Juraj Slafkovsky (32.), Peter Zuzin (50.) und Tomas Jurco (60.) erzielten die Tore für die Slowaken. Für die weiter sieglosen Letten trafen Ronalds Kenins (16.) und Miks Indrasis (43.).