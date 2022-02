Die niederländischen Eisschnelllauf-Stars Ireen Wüst und Sven Kramer haben bei ihren letzten Winterspielen Gold in der Mannschaftsverfolgung verpasst.

Peking (SID) - Die niederländischen Eisschnelllauf-Stars Ireen Wüst und Sven Kramer haben bei ihren letzten Olympischen Winterspielen Gold in der Mannschaftsverfolgung verpasst.

Bei den Frauen scheiterte das Trio um die sechsmalige Olympiasiegerin Wüst im Halbfinale knapp am späteren Olympiasieger Kanada (+0,96 Sekunden). Im Rennen um Bronze setzten sich die Niederländerinnen dann in 2:56,86 Minuten gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC/+1,80) durch. Im Rennen um Gold überraschte Kanada in 2:53,44 Minuten die favorisierten Japanerinnen (+11,03), die von einem späten Sturz zurückgeworfen wurden.

Bei den Männern hatten Kramer und Co. im Halbfinale das Nachsehen gegen Norwegen (+1,34), auch das Rennen um Bronze gegen die USA (+2,81) ging verloren. Im Team blieben die Oranje-Läufer damit erstmals ohne Medaille. Gold sicherte sich Norwegen in 3:38,08 Minuten vor dem ROC-Trio (+2,39).

Kein deutsches Team hatte sich für die Teamverfolgung qualifiziert.