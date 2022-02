Karl Geiger geht nach seinem Bronze-Coup im Einzel mit gestiegenen Erwartungen in das abschließende Teamspringen.

Peking (SID) - Karl Geiger geht nach seinem Bronze-Coup im Einzel mit gestiegenen Erwartungen in das abschließende Teamspringen. "Unser Vertrauen ist in den letzten Tagen enorm gewachsen. Die Ambitionen dürfen wieder steigen", sagte der Oberstdorfer einen Tag vor der letzten Entscheidung der Skispringer bei den Olympischen Spielen am Montag (19.00 Uhr OZ/12.00 MEZ).

Der zuvor so formschwache Geiger hatte am Samstag überraschend Bronze geholt, auch Markus Eisenbichler (5.) und Constantin Schmid (14.) überzeugten. "Wir haben uns jeden Tag mannschaftlich ein Stück weiterentwickelt. Wir werden alles geben und versuchen, es den anderen schwer zu machen. Wir haben es drauf", sagte Geiger.

Vor vier Jahren hatte Deutschland mit Geiger Silber, vor acht Jahren sogar Gold geholt. Die Chancen auf einen erneuten Coup stehen nicht schlecht: In der Addition kamen die vier DSV-Adler am Samstag auf 1064,4 Punkte, nur Slowenien (1078,4) war besser, auch Österreich (1062,8) war stark.