Ruder-Olympiasieger Stefanos Ntouskos aus Griechenland wird den olympischen Fackellauf für die Spiele in Paris 2024 eröffnen. Wie das nationale olympische Komitee aus Griechenland bekannt gab, wird der 26 Jahre alte Athlet die Fackel am 16. April 2024 in Olympia entzünden und der erste von etwa 600 Trägern im Mutterland der Spiele sein, den Abschluss bilden die Spieler der griechischen Wasserball-Nationalmannschaft.

Das Feuer soll mehrere Wochen durch Griechenland getragen werden, ehe es am 8. Mai in Marseille ankommen und seine Reise durch das Gastgeberland beginnen wird. Die Route gaben die Organisatoren bereits im Juni bekannt, die Fackel soll an den 80 Tagen bis zur Ankunft in Paris von 10.000 Läuferinnen und Läufern durch mehr als 400 Städte getragen werden, darunter auch fünf französische Gebiete in Übersee.