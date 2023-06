Das Internationale Olympische Komitee ( IOC) hat den suspendierten Box-Weltverband IBA ausgeschlossen. Diese Entscheidung traf die IOC-Vollversammlung am Donnerstag bei ihrer 140. Sitzung, die virtuell abgehalten wurde. Unter 80 Stimmen fielen 69 für den Ausschluss aus (eine Nein-Stimme, zehn Enthaltungen).

Die IOC-Mitglieder folgten damit einer entsprechenden Empfehlung der Exekutive vom 7. Juni. Nie zuvor hatte das IOC über einen Dachverband einer olympischen Sportart den Daumen gesenkt.

"Wir haben kein Problem mit der Sportart Boxen, den Boxern oder ihren Werten. Wir schätzen die Werte des Boxens sehr", sagte IOC-Präsident Thomas Bach: "Aber wir haben ein extrem ernstes Problem mit der IBA. Die Boxer verdienen es, von einem Verband vertreten zu werden, der Integrität und Transparenz lebt."

Seit 2019 ist die IBA vom IOC wegen "mangelnder finanzieller Transparenz" und "fehlender Integrität der Schiedsprozesse" suspendiert gewesen. In Tokio 2021 organisierte eine vom IOC eingesetzte Taskforce die Wettkämpfe. Gleiches ist für Paris 2024 geplant. Das IOC gab am Donnerstag auf Nachfrage zudem die Zusage, dass Boxen auch 2028 in Los Angeles zum Programm gehören wird. Dies galt bislang als unsicher.

Zuletzt hatten im Kampf um den olympischen Fortbestand ihres Sports mehrere nationale Verbände den neuen internationalen Verband World Boxing gegründet, darunter der Deutsche Boxsport-Verband ( DBV). Als Reaktion wurde unter anderem der DBV von der IBA suspendiert. World Boxing bezeichnete den sich immer mehr abzeichnenden Ausschluss der IBA in einem Statement als "sehr bedeutenden Moment".

Am Dienstag war die IBA um ihren umstrittenen russischen Präsidenten Umar Kremlew vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS mit einem Antrag gescheitert, die Entscheidung über die Zukunft auszusetzen.