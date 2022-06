Frankfurt am Main (SID) - Der Olympia-Dritte Hannes Aigner ( Augsburg) ist vor dem Kanuslalom-Weltcup im polnischen Krakau positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Kajak-Spezialist befindet sich laut Verbandsangaben in seinem Hotelzimmer in Isolation.

Der Rest der deutschen Mannschaft könne an den Wettkämpfen teilnehmen, sagte Cheftrainer Klaus Pohlen. Am Freitag stehen die Vorläufe auf dem Programm. Die Finals im Kajak finden am Samstag statt, im Canadier fallen die Entscheidungen am Sonntag.