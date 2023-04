Mit einem starken "Frühstart" haben die deutschen Kunstturner zum Auftakt der EM in Antalya die erste Hürde für Olympia 2024 so gut wie gemeistert.

Antalya (SID) - Mit einem starken vormittäglichen "Frühstart" haben die deutschen Kunstturner zum Auftakt der Europameisterschaften in Antalya die erste Hürde auf dem Weg zu Olympia 2024 so gut wie gemeistert. Nach dem ersten von drei Qualifikationsdurchgängen führt die deutsche Riege das Zwischenklassement an und dürfte damit einen Platz unter den besten 13 EM-Mannschaften sicher haben.

Diese Platzierung reicht aus, um auch bei den Welttitelkämpfen im Oktober in Antwerpen startberechtigt zu sein. Dort werden dann die Olympia-Tickets vergeben. Mit 244,529 Punkten verwiesen die Schützlinge von Cheftrainer Valeri Belenki zunächst die Ukraine (242,095) und Finnland (239,029) auf die Plätze zwei und drei.

Auch ohne den Olympia-Zweiten Lukas Dauser aus Unterhaching ( Schulterverletzung) präsentierte sich das Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) vom ersten Gerät an weit stabiler als beim DTB-Pokal Mitte März in Stuttgart. Dabei überzeugte bei seinem EM-Debüt besonders Pascal Brendel aus Wetzlar.

Der 19 Jahre alte Schüler, deutscher Meister am Pauschenpferd, kann sich nach sechs grundsoliden Übungen und Rang zwei im Zwischenklassement hinter Ilja Kowtun aus der Ukraine mehr als berechtigte Hoffnungen machen, im Mehrkampf-Finale am Donnerstag (15.00 Uhr MESZ) erneut antreten zu dürfen. Am Boden setzte sich vorerst Milan Hosseini aus Böckingen (14,266) an die Spitze des Teilnehmerfeldes.