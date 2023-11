Frankreich hat den ersten großen Schritt zur Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2030 gemacht. Nur mit der Bewerbung mit den Wintersportgebieten in den Alpen und der Stadt Nizza an der Cote d'Azur werde das Internationale Olympische Komitee ( IOC) in die Dialogphase gehen, berichtete die französische Sportzeitung L'Equipe. Dies bestätigten Quellen aus dem Umfeld der IOC-Exekutivsitzung am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Die Entscheidung, die weiteren Interessenten Schweiz und Schweden nicht in den "gezielten Dialog" einzuladen, gilt als wichtiges Signal. Der ursprüngliche Top-Kandidat Sapporo hatte auf eine Bewerbung verzichtet. Salt Lake City dürfte seine Bemühungen auf 2034 konzentrieren.