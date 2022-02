Köln (SID) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Rahmendaten zum Verkauf der europäischen Medienrechte für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo sowie die Sommerspiele 2028 in Los Angeles bekannt gegeben. Die Ausschreibung wird am 10. März veröffentlicht, Bewerbungen sollen bis zum 25. April eingereicht werden.

Das IOC bietet nach eigene Angaben "verschiedene Pakete für alle Medienplattformen" an. Bieter hätten auch die Möglichkeit, bereits Angebote für die Winterspiele 2030 (noch nicht vergeben) und die Sommerspiele 2032 in Brisbane/Australien abzugeben. Rechte ausschließlich für 2030 und/oder 2032 können nicht erworben werden.

Beim Auswahlverfahren würden die "Standards in der Sendequalität", die "Möglichkeit, ein möglichst breites Publikum zu erreichen", das "Engagement für die Förderung der Olympischen Spiele und der Werte der Olympischen Bewegung" sowie das "finanzielle Angebot" berücksichtigt. Von den Winterspielen in Peking hatten zuletzt in Deutschland die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF sowie Eurosport berichtet.