Die deutschen Handballerinnen können im Kampf um ein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris auf ein Heim-Publikum bauen. Wie der Weltverband IHF am Freitag bekannt gab, wird Neu-Ulm vom 11. bis zum 14. April Schauplatz eines der drei Olympia-Qualifikationsturniere sein. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes ( DHB), die bei der WM zuletzt den sechsten Platz belegt hatte, bekommt es dann mit Montenegro, Slowenien und Paraguay zu tun.

"Die Teilnahme an den Olympischen Spielen ist unser großer Traum. Dass wir die Verwirklichung dieses Traums in Neu-Ulm mit Heimvorteil angehen können, ist großartig, ändert aber nichts an der Klasse unserer Gegner und der damit verbundenen Herausforderung", sagte Bundestrainer Markus Gaugisch. Jeweils zwei Teams pro Qualifikationsturnier lösen das Ticket für Paris.

Deutsche Handballerinnen nahmen zuletzt 2008 in Peking an Olympischen Spielen teil. In der ratiopharm Arena Neu-Ulm werden voraussichtlich 3500 Zuschauer Platz finden.