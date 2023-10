Die deutschen Volleyballer haben im Kampf um die Tickets für die Olympischen Sommerspiele in Paris ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Gastgeber und Mitfavorit Brasilien gewannen Georg Grozer und Co. in der Nacht zu Mittwoch beim Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro mit 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 28:26). Damit stehen die Deutschen bei drei Siegen aus drei Spielen.

"Ich habe Gänsehaut, ich kann es gar nicht glauben, was wir hier heute gemacht haben", sagte Grozer, der 27 Punkte zum Sieg beisteuerte: "Glückwunsch an die Mannschaft, das ist unglaublich, das muss ich selbst erstmal verarbeiten." Der 38-Jährige mahnte jedoch auch: "Wir dürfen noch nicht feiern, wir haben noch einen langen Weg vor uns."

Ein Wermutstropfen ist derweil der Ausfall von Kapitän Lukas Kampa, der im weiteren Turnierverlauf wegen einer Wadenverletzung fehlen wird. "Es ist sehr ärgerlich. Nach anfänglicher Hoffnung war die Diagnose dann doch zu schlecht und wir müssen reagieren", sagte Kampa: "Ich bin extrem traurig, aber gleichzeitig weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen können." Für ihn rückt Jan Zimmermann nach.

Schon am frühen Mittwochabend (18.30 Uhr deutscher Zeit) geht es für die Deutschen gegen Weltmeister Italien weiter. "Das wird ein harter Brocken", sagte Grozer, dessen Team die ersten beiden Spiele gegen den Iran und Kuba gewonnen hatte. Weitere Gegner in der Gruppe A sind Tschechien (7. Oktober/1.30 Uhr), Katar (8. Oktober/1.30 Uhr) und die Ukraine (8. Oktober/22 Uhr).

Aus den insgesamt drei Achter-Gruppen sichern sich jeweils nur die besten zwei Mannschaften die Teilnahme an den Olympischen Spielen, die Gastgeber Frankreich schon sicher hat. Zuletzt war 2012 in London ein deutsches Team bei Sommerspielen vertreten.

Sollte Deutschland keinen der benötigten beiden Plätze belegen, gäbe es noch eine weitere Chance über die Weltrangliste. Darauf hoffen auch noch die deutschen Frauen, die ihr Quali-Turnier auf Platz fünf abgeschlossen hatten.