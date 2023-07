Die Organisatoren der Sommerspiele 2024 setzen bei der olympischen Fackel auf Nachhaltigkeit: Der schillernde Träger der olympischen Flamme wird aus recyceltem Stahl bestehen und in den französischen Werken eines Olympia-Sponsors hergestellt werden. Dies wurde am Dienstag bei der Präsentation des Designs in Paris vor den Augen von prominenten Gästen wie IOC-Präsident Thomas Bach und Sprintlegende Usain Bolt bekannt gegeben.

Das von Designer Mathieu Lehanneur entworfene Objekt weist dabei neben dem nachhaltigen Aspekt auch eine ästhetische Besonderheit auf. "Sie ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte absolut symmetrisch", sagte der Franzose, wodurch "die Flamme besser zur Geltung kommt".

Während des 80-tägigen Fackellaufs soll das Objekt mehrmals wiederverwendet werden. "Wenn man mit den Leuten spricht, erinnern sie sich oft an die olympischen Ringe und die olympische Fackel", sagte Tony Estanguet, Präsident des Organisationskomitees, im Rahmen der Enthüllung. Insgesamt sollen 2000 Exemplare der Fackel hergestellt werden: 1500 für die Olympischen Spiele, 500 für die Paralympics.