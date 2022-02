Claudia Pechstein hat am Schlusstag der Eisschnelllauf-Wettbewerbe bei den Winterspielen in Peking einen Erfolg erzielt.

Peking (SID) - Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat am Schlusstag der Eisschnelllauf-Wettbewerbe bei den Winterspielen in Peking einen Erfolg erzielt. Die 49-Jährige zog am Samstag als Siebte ihres Massenstart-Halbfinales in den Medaillenlauf ein. Die zweite deutsche Starterin Michelle Uhrig (Berlin) stürzte und verpasste das Finale.

Pechstein hatte in der 13. von 16 Runden attackiert und lag zwei Runden an der Spitze. Diese büßte die Berlinerin vor dem Ziel ein, schaffte es aber noch unter die besten Acht.

Bei den Männern scheiterte Felix Rijhnen im Halbfinale. Nach seiner ersten Olympia-Teilnahme zog der zweimalige Inline-Weltmeister aus Darmstadt dennoch ein positives Fazit. "Für mich war Olympia insgesamt eine sehr positive Erfahrung. Alles, was ich hier erlebt habe, war spannend, aufregend und hat mich zutiefst beeindruckt", sagte Rijhnen, der im 5000-m-Rennen vor zwei Wochen den 13. Rang belegt hatte.