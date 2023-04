Köln (SID) - Ein Mann, eine Frau, ein Marathon - und das im Gehen: Der Leichtathletik-Weltverband (WA) und das Internationale Olympische Komitee ( IOC) haben sich auf das Format für einen neuen Mannschaftswettkampf im Gehen geeinigt, der bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris seine Premiere feiern wird.

An der "Marathon Race Walk Mixed Relay" werden 25 Teams teilnehmen, die jeweils aus einem Mann und einer Frau bestehen. Diese legen die Marathondistanz (42,195 km) in vier Etappen mit annähernd identischer Distanz zurück. Sie absolvieren somit jeweils zwei Etappen von jeweils etwas mehr als 10 km, abwechselnd Mann, Frau, Mann, Frau.

"Die Marathondistanz wurde ausgewählt, weil sie in der Leichtathletik sehr beliebt und mit den Traditionen der Olympischen Spiele verbunden ist", teilte World Athletics mit.

"Dieses Format soll innovativ, dynamisch und unvorhersehbar sein. Wir sind davon überzeugt, dass es von den Fans leicht verstanden wird, spannende Wettkämpfe bietet und - was besonders wichtig ist - zum ersten Mal eine vollständige Gleichstellung der Geschlechter im olympischen Leichtathletikprogramm gewährleistet", sagte WA-Geschäftsführer Jon Ridgeon. In Paris 2024 sollen die ersten Olympischen Spiele werden, bei denen genauso viele Männer wie Frauen am Start sind.

Der Wettbewerb in Paris soll in den Morgenstunden des 7. August 2024 auf der Geher-Strecke am Fuße des Eiffelturms ausgetragen werden. Das neue Rennen ersetzt das 50 km Gehen der Männer, das seit 1932 im olympischen Programm war und bei den Spielen 2021 in Tokio letztmals ausgetragen wurde.