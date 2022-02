Köln (SID) - Sie sind die bemitleidenswertesten Figuren im deutschen Olympia-Team, doch zumindest ein kleines Trostpflaster nehmen Eiskunstläufer Nolan Seegert sowie die beiden Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber aus Peking mit. Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Dienstag bestätigte, erhält das Trio pro Tag in der Isolation einen Urlaubstag finanziert.

"Wir sind uns mit dem Deutschen Skiverband und der Deutschen Eislaufunion einig, dass dieses Zeichen die verlorenen Tage und die Belastung der Quarantäne nicht ungeschehen machen kann. Dennoch möchten wir gemeinsam ein Zeichen der Solidarität aussenden", sagte Dirk Schimmelpfennig, Chef de Mission im Team D.

Frenzel durfte das Quarantänehotel am Montag nach elf Tagen verlassen, Seegert am vergangenen Freitag nach neun Tagen. Weber wurde schließlich am Dienstag aus der Quarantäne entlassen. Für den 25-Jährigen sind die Spiele dennoch gelaufen, Weber wurde am Montag durch den nachnominierten Manuel Faißt ersetzt.

"Wir haben uns zusammen mit dem DOSB überlegt, den Athleten, die so lange in Quarantäne waren, genau für diese Tage einen Urlaub zu finanzieren, mit ihren Familien zusammen. Denn nicht nur den Athleten ging es schlecht, auch den Familien", hatte DSV-Teammanager Horst Hüttel bereits am Montag angekündigt.

Der dreimalige Olympiasieger Frenzel (33) darf zumindest noch auf einen Einsatz in der Staffel am Donnerstag hoffen. Seegert will nach dem Verpassen des Teamwettbewerbs mit seiner Partnerin Minerva Hase am Freitag und Samstag im Paarlauf antreten.