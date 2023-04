Nach Absagen mehrerer internationaler Wettkämpfe in Europa wegen der Zulassung russischer und belarussischer Sportler hat Mamadow Lösungen gefordert.

Kasan (SID) - Nach den Absagen mehrerer internationaler Wettkämpfe in Europa wegen der Zulassung russischer und belarussischer Sportler hat Ilgar Mamadow Lösungen gefordert. "Die Absurditäten müssen ein Ende haben", sagte der Präsident des russischen Fecht-Verbandes FFR der Nachrichtenagentur AFP am Rande eines Turniers in Kasan.

Zuletzt gaben der dänische und der französische Verband aus Protest Wettbewerbe zurück, der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) hatte Mitte März beschlossen, auf die Ausrichtung des Frauenflorett-Weltcups im Mai in Tauberbischofsheim zu verzichten.

"Die Athleten müssen wissen, wo sie stehen – ob sie an Qualifikationswettbewerben für die Olympischen Spiele in Paris im nächsten Jahr teilnehmen können oder nicht", klagte Mamadow. "Wie kann der Ausschluss russischer Athleten der Ukraine helfen?", sei die Kernfrage.

Der Weltverband FIE hatte Anfang März beschlossen, russische und belarussische Athletinnen und Athleten ab April und damit zur Olympia-Qualifikation wieder zuzulassen. Es folgte ein offener Protestbrief von mehr als 300 aktiven und ehemaligen Fechtern. Danach sprach das Internationale Olympische Komitee ( IOC) den Fachverbänden die Empfehlung aus, Sportlerinnen und Sportlern aus den beiden Ländern unter Bedingungen die Teilnahme an Wettkämpfen wieder zu ermöglichen.

"Ich würde gerne an den Olympischen Spielen teilnehmen", sagte die russische Degen-Meisterin Aisanat Murtasajewa (21) in Kasan, sie wolle "mit einer Medaille zurückkommen".