Beim letzten Schritt auf dem Weg zum Ticket für die Sommerspiele in Paris können die deutschen Basketballerinnen auf ihre Starspielerin Satou Sabally zählen. "Ich werde bei der Qualifikation dabei sein. Ich will zu Olympia", sagte die 25-Jährige vom WNBA-Klub Dallas Wings am Donnerstag in einer Pressrunde. "Ich freue mich drauf, ich bin superbegeistert."

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte sich bei der EM durch Platz sechs einen Startplatz für ein Qualifikationsturnier im Februar gesichert. Sabally fehlte, will aber im Frühjahr zurückkehren. "Sie haben die Grundlage gelegt. Ich möchte für den Extrafunken sorgen", sagte die Berlinerin.

Bei Sabally hinterließen die starken Auftritte in Ljubljana/Slowenien viel Eindruck. "Wir sind so erfahren. Wir haben Marie Gülich, Svenja (Brunckhorst, d.Red.), Leonie Fiebich. Große Namen", sagte Sabally: "Ich wusste, dass sie erfolgreich sein würden, auch ohne mich. Ich habe nie am Erfolg gezweifelt."

Deutschland sei "im Mix, was die Zukunft des europäischen Basketballs angeht. Und das, obwohl wir nicht komplett waren. Das ist ein großartiges Zeichen." Man könne aus dem EM-Erfolg "nur Positives rausziehen. Ich bin stolz darauf, wie sie das Turnier gerockt haben. Es war verblüffend, die Teamchemie zu sehen."

Zuvor hatte bereits DBB-Präsident Ingo Weiss im SID-Gespräch seine Hoffnung auf eine Teilnahme von Sabally und deren Schwester Nyara (23/New York Liberty) an der Quali geäußert. "Ich gehe fest davon aus, dass sie dabei sein werden. Für beide gibt es doch nichts Besseres, als sich zu qualifizieren und bei Olympischen Spielen dabei sein zu können. Sobald das Thema Bundestrainerin geklärt ist, werden wir Gespräche führen."

Der Vertrag mit Bundestrainerin Lisa Thomaidis war nach der EM ausgelaufen. Beide Seiten können sich eine weitere Zusammenarbeit vorstellen.