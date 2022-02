Peking (SID) - Fahnenträger Francesco Friedrich (Oberbärenburg) greift beim Kampf um olympisches Gold nicht auf seinen eigenen Bob zurück. Weil Friedrichs ursprünglich vorgesehener Zweier-Schlitten im Eiskanal von Yanqing offenbar schlechter performt als andere deutsche FES-Modelle, nutzt der Doppel-Olympiasieger von 2018 nach SID-Informationen den Bob der deutschen Vizeweltmeisterin Kim Kalicki. Die Wiesbadenerin musste infolgedessen das erste Zweier-Training am Dienstag auslassen.

Der Tausch erfolgte bereits vor den ersten beiden Läufen am Montag. Friedrich liegt zur Rennhalbzeit in Führung vor seinem deutschen Teamkollegen Johannes Lochner (Stuttgart). Der Vorsprung des Sachsen, der bei den Winterspielen sein drittes und viertes Olympiagold gewinnen will, beträgt 0,15 Sekunden. Die abschließenden Läufe drei und vier finden noch am Dienstag (ab 13.15 Uhr MEZ/20.15 Uhr OZ) statt.

Die deutschen Pilotinnen und Piloten hatten sich nach den Testfahrten auf der Olympia-Bahn im vergangenen Oktober für eines von zwei zur Verfügung stehenden Modellen des staatlich geförderten Institutes für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) entscheiden müssen. Friedrich und Lochner hatten eine unterschiedliche Wahl getroffen. Im Training hatte sich Rekordweltmeister Friedrich noch schlechter zurecht gefunden als sein Rivale aus dem eigenen Team.