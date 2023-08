Triathlet Tim Hellwig hat sich vorzeitig sein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris geholt. Hellwig kam beim Testevent an der Seine über die Olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) auf Rang sieben und erfüllte damit das interne Nominierungskriterium der Deutschen Triathlon Union (DTU). Die DTU hatte eine Platzierung unter den besten acht gefordert.

Hellwig muss jetzt nur noch gemäß Kriterien des Weltverbandes im Individual Olympic Qualification Ranking Ende Mai 2024 eine Platzierung unter den ersten 30 einnehmen. "Tim hat das super gemacht und ein sehr cleveres Rennen abgeliefert", sagte Chef-Bundestrainer Thomas Moeller. Den Sieg in Paris holte sich der britische Olympia-Zweite Alex Yee. Zweitbester Deutscher wurde Jonas Schomburg auf Rang 21, Lasse Lührs, Johannes Vogel und Simon Henseleit kamen nicht unter die besten 25.

Bei den Frauen hatten sich Laura Lindemann und Nina Eim bereits am Donnerstag mit den Rängen drei und sechs ihr Olympia-Ticket gesichert. Weitere Qualifikationsmöglichkeiten haben die restlichen deutschen Athleten beim Finale der World Triathlon Championships Series in Pontevedra/Spanien durch ein Resultat in den Top acht (maximal zwei Athleten) beziehungsweise über Platz zwölf im WTCS-Ranking 2023.