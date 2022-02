Skirennläuferin Nina O'Brien hat sich am Montag bei ihrem Sturz im zweiten Lauf des olympischen Riesenslaloms schwer am linken Bein verletzt.

Peking (SID) - Die amerikanische Skirennläuferin Nina O'Brien hat sich am Montag bei ihrem Sturz im zweiten Lauf des olympischen Riesenslaloms schwer am linken Bein verletzt. Wie der US-Skiverband mitteilte, erlitt die 25-Jährige einen Bruch des Schien- sowie des Wadenbeins. Das Bein wurde von Ärzten im Krankenhaus von Yanqing stabilisiert, weitere Untersuchungen und Maßnahmen sollen nach der Rückkehr in die USA erfolgen. O'Brien hatte nach dem ersten Lauf auf dem sechsten Rang gelegen.