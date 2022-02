Der norwegische Ausnahme-Biathlet Johannes Thingnes Bö ist der erfolgreichste Teilnehmer der 24. Olympischen Winterspiele in Peking.

Köln (SID) - Der norwegische Ausnahme-Biathlet Johannes Thingnes Bö ist der erfolgreichste Teilnehmer der 24. Olympischen Winterspiele in Peking. Der 28-Jährige sammelte im Zhangjiakou Biathlon Centre in sechs Wettbewerben viermal Gold und einmal Bronze. Damit lag Bö am Ende vor Skilangläufer Alexander Bolschunow (ROC), der auf dreimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze kam. Auch sein fünf Jahre älterer Bruder Tarjei Bö gehörte mit zwei Gold und je einem Silber und Bronze zu den Top 10 der Spiele.

Beste Sportlerin war die norwegische Biathletin Marte Olsbu Röiseland, die wie ihr Landsmann Bö und Bolschunow fünf Medaillen gewann (drei Gold, zwei Bronze). Auf ebenfalls dreimal Gold kamen nur noch Eisschnellläuferin Irene Schouten (plus eine Bronze) und Norwegens Skilanglauf-Königin Therese Johaug.

Zu den insgesamt 17 Sportlern und Sportlerinnen mit Doppel-Gold gehörten auch sechs Deutsche: Francesco Friedrich und Thorsten Margis (Bob), Tobias Wendl/Tobias Arlt, Johannes Ludwig und Natalie Geisenberger (alle Rodeln).

Die Top 10 und beste Deutsche unter der Medaillengewinnern von Peking:

1. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) Biathlon 4 0 1

2. Alexander Bolschunow (ROC) Skilanglauf 3 1 1

3. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) Biathlon 3 0 2

4. Irene Schouten (Niederlande) Eisschnelllauf 3 0 1

5. Therese Johaug (Norwegen) Skilanglauf 3 0 0

6. Quentin Fillon Maillet (Frankreich) Biathlon 2 3 0

7. Tarjei Bö (Norwegen) Biathlon 2 1 1

7. Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) Skilanglauf 2 1 1

7. Suzanne Schulting (Niederlande) Eisschnelllauf 2 1 1

10. Jörgen Graabak (Norwegen) Nordische Kombination 2 1 0

10. Eileen Gu (China) Ski Freestyle 2 1 0

10. Johannes Strolz (Österreich) Ski alpin 2 1 0

13. Natalie Geisenberger (Miesbach) Rodeln 2 0 0

13. Johannes Ludwig (Oberhof) Rodeln 2 0 0

13. Tobias Wendl (Berchtesgaden) Rodeln 2 0 0

13. Tobias Arlt (Königssee) Rodeln 2 0 0

13. Francesco Friedrich (Oberbärenburg) Bob 2 0 0

13. Thorsten Margis (Halle) Bob 2 0 0