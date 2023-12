Kurz vor den Olympischen Spielen in Paris testet Basketball-Weltmeister Deutschland gegen die NBA-Stars aus den USA. In der Londoner o2 Arena spielt die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder am 22. Juli 2024 (20.00 Uhr MESZ) gegen den Olympiasieger. Das gab der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag bekannt. Die Sommerspiele beginnen am 26. Juli.

Die DBB-Auswahl hatte bereits vor der diesjährigen WM ein Länderspiel gegen die USA absolviert und bei der Generalprobe in Abu Dhabi eine Niederlage kassiert. Auf dem Weg zur Goldmedaille schaltete die deutsche Mannschaft die Amerikaner dann im Halbfinale aus.

Das Duell in England sei "eine großartige Gelegenheit", sagte Bundestrainer Gordon Herbert. Die "letzte Einstimmung" gegen den "wahrscheinlich größten Favoriten" für Paris sei "ein perfekter Gradmesser für uns. Es ist immer eine große Herausforderung für uns, gegen die Vereinigten Staaten zu spielen." Zwei Tage zuvor spielen die USA gegen den Südsudan.

Die deutschen Weltmeister steigen mit einem Länderspiel gegen Frankreich in Köln in ihre Olympia-Vorbereitung ein. Das Duell mit dem Silbermedaillengewinner von Peking findet am 6. Juli 2024 (16.00 Uhr) statt.