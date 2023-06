Für Sportgymnastik-Weltmeisterin Darja Varfolomeev sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris schon mehr als ein Jahr vor der Eröffnung ständig präsent. "Olympia ist bei mir jeden Tag im Kopf", sagte die 16-Jährige vom TSV Schmiden im Interview mit Münchner Merkur/TZ (Dienstagsausgabe): "Olympia ist so ein großer und schwerer Wettbewerb, wir bereiten uns jetzt schon darauf vor."

Durch ihre Silbermedaille im Mehrkampf bei den letztjährigen Welttitelkämpfen in Sofia hatte die gebürtige Russin einen olympischen Quotenplatz für Deutschland gesichert. In der bulgarischen Hauptstadt war Varfolomeev auch Weltmeisterin mit den Keulen geworden. Bei den Europameisterschaften vor zwei Wochen in Baku gewann sie Gold mit dem Band.