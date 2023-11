Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich vehement als Fahnenträger für die Sommerspiele in Paris ins Gespräch gebracht. Es sei "ein unfassbarer Traum für mich! Das allein schon ist was, worüber ich mich riesig freuen würde", sagte der 26-Jährige der Bild am Sonntag vor seinem Auftaktmatch bei den ATP-Finals in Turin am Montag gegen Carlos Alcaraz: "Es ist auch für mich ein Riesenthema. Eine größere Ehre gibt es nicht."

Zverev hatte 2021 in Tokio Olympia-Gold geholt und damit den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Die Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August 2024) seien nun "hundertprozentig mein großes Ziel", sagte Zverev, der den Olympiasieg mindestens so hoch wie einen - ihm noch fehlenden - Grand-Slam-Titel wertet: "Ich habe immer gesagt, dass Olympia das Größte ist, was in einer Sport-Karriere passieren kann."

In Paris wäre auch ein Start im Mixed an der Seite der dreimaligen Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber denkbar, die nach ihrer Babypause beim United Cup in Australien ab Ende Dezember ihr Comeback gibt und dort gemeinsam mit Zverev antritt. "Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Aber das werden wir in Australien tun", sagte Zverev.

Bei den ATP-Finals, die er 2018 und 2021 gewonnen hat, sieht sich der nach langer Verletzungspause wieder auf Rang acht der Weltrangliste vorgerückte Zverev als Außenseiter. "Gewinnen will ich trotzdem, das ist klar. Aber man muss realistisch sein", sagte er: "Nach sieben Monaten Verletzung bin ich wieder da, habe aber kein Grand-Slam-Turnier gewonnen und auch kein Masters. Dennoch bin ich 2023 unter den besten acht, darauf kann ich stolz sein."