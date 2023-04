Der zweimalige Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe hat seine Teilnahme am Amstel Gold Race am kommenden Sonntag abgesagt.

Brüssel (SID) - Der zweimalige Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe ( Frankreich) hat seine Teilnahme am niederländischen Traditionsrennen Gold Race" itemprop="name" />Amstel Gold Race am kommenden Sonntag abgesagt. Der 30-Jährige laboriert Angaben seines Soudal-Quick-Step-Teams zufolge weiterhin an einer Knieverletzung, die er im Verlauf der Flandern-Rundfahrt erlitten hatte. Beim Fleche Wallone am 19. April ( Mittwoch) will Alaphilippe jedoch wieder an den Start gehen und um seinen vierten Erfolg fahren.