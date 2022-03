Nyon (SID) - Gutes Los für Bayern München: Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft im Viertelfinale der Champions League auf den FC Villarreal. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz. Das Hinspiel findet am 5./6. April in Spanien statt, das Rückspiel wird am 12./13. April in München ausgetragen.

Europa-League-Sieger Villarreal hatte sich im Achtelfinale gegen Juventus Turin durchgesetzt. Der Sieger des Duells im Viertelfinale bekommt es im Halbfinale mit dem FC Liverpool oder Benfica Lissabon zu tun.