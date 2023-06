Teamchef Ralph Denk vom deutschen Profi-Radrennstall Bora-hansgrohe traut Emanuel Buchmann eine Rückkehr zu seiner Topform zu. "Jetzt hoffen wir, dass er endlich mal wieder aufs Fahrwasser kommt, auf dem er über längere Zeit nicht von Stürzen oder Krankheiten heimgesucht wird", sagte Denk dem Münchner Merkur/TZ: "Dann kann er auch wieder auf das Niveau von 2019 kommen."

Vor vier Jahren war Buchmann bei der Tour de France in der Gesamtwertung auf Rang vier gefahren. Anschließend warfen den Ravensburger, der am Sonntag den deutschen Meistertitel im Straßenrennen geholt hatte, aber Verletzungen und Krankheiten zurück.

"Was bei der Kritik an Emu gerne vergessen wird", erklärte Denk, "ist sein siebter Platz letztes Jahr beim Giro d'Italia. Als wichtigster Helfer für unseren Sieger Jai Hindley." Auch bei der am Samstag startenden Frankreich-Rundfahrt ist Buchmann bei Bora-hansgrohe als Helfer für den australischen Kapitän vorgesehen.

Konkrete Ziele formulierte Denk nicht. Etappensiege seien aber "natürlich sehr wichtig", sagte er. Und was die Gesamtwertung angeht: "Wir waren schon Vierter, zweimal Fünfter - ein Podium, da würde ich mich schon richtig freuen", erklärte Denk.