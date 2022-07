Einen Tag nach dem triumphalen Empfang in Kopenhagen haben mehr als 20.000 Fans Jonas Vingegaard auch in seiner Heimatstadt Glyngöre gefeiert.

Copenhagen (SID) - Einen Tag nach dem triumphalen Empfang in Kopenhagen haben mehr als 20.000 Fans den dänischen Toursieger Jonas Vingegaard auch in seiner Heimatstadt Glyngöre gefeiert. In dem kleinen Örtchen nahe Aalborg, in dem nur 1400 Menschen leben, war die Hölle los.

Tags zuvor hatten in der Hauptstadt bereits Zehntausende Vingegaard zugejubelt, der 25-Jährige war mit Freundin Trine und Töchterchen Frida im Privatjet angereist. "Tausend Dank, dass Ihr mich vier Wochen lang unterstützt habt. Es berührt mich sehr, dass so viele Menschen gekommen sind", sagte der Radprofi auf dem Podium.

Für den Empfang in Glyngöre hatte die Polizei im Vorfeld "über 10.000" Menschen erwartet - und richtig gelegen. Vingegaard ist in der 370-Seelen-Gemeinde Hillerslev 50 Kilometer nördlich von Glyngöre aufgewachsen.