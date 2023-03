Köln (SID) - Der Australier Kaden Groves hat seinen zweiten Etappensieg bei der Katalonien-Rundfahrt gefeiert. Der Radprofi vom Team Alpecin-Deceuninck setzte sich am Samstag auf dem sechsten Teilstück über 183 Kilometer von Martorell nach Molins de Rei im Massensprint vor dem Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) durch - wie bereits zwei Tage zuvor. Das Podium komplettierte der Niederländer Ide Schelling vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe.

Im Gesamtklassement behauptete der Slowene Primoz Roglic ( Jumbo-Visma) seinen zehnsekündigen Vorsprung auf den belgischen Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Die beiden Topfavoriten hatten sich zuvor ein hartes Duell bei den Zwischensprints geleistet - zunächst hatte Roglic die Nase vorn, ehe Evenepoel beim nächsten Kampf um Bonus-Sekunden seinen Konkurrenten auf den zweiten Rang verwies. Zudem attackierte der Belgier am Alt de Creu d'Aragall, doch der Zeitfahr-Olympiasieger parierte den Angriff, ehe das Peloton die beiden Gesamtführenden wieder schluckte.

Im Kampf um den Tagessieg spielten die deutschen Starter erneut keine Rolle. Während der Etappe war Marco Brenner (Team DSM) wegen Erschöpfung ausgestiegen, zuvor hatte bereits der ehemalige Tour-Sieger Egan Bernal ( Ineos Grenadiers) aufgegeben.

Die 102. Austragung der Katalonien-Rundfahrt endet am Sonntag traditionell mit einem Rundkurs in Barcelona. Die letzte Etappe über 136 Kilometer bietet ein Klassikerprofil, das im Kampf um den Gesamtsieg sowohl Roglic als auch Evenepoel in die Karten spielt.