Zell am See (SID) - Bayer Leverkusen ist drei Wochen vor dem Start der Fußball-Bundesliga noch auf Formsuche. Der Champions-League-Teilnehmer musste sich gegen den griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen im österreichischen Zell am See mit einem 0:0 begnügen. Leverkusen startet am 6. August bei Vizemeister Borussia Dortmund in die neue Spielzeit.