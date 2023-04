Der deutsche Radprofi Nils Politt glaubt beim Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix an seine Chance und hält die Top-Stars Wout van Aert und Mathieu van der Poel für schlagbar. "Es wird auf jeden Fall schwerer für sie, das Rennen zu dominieren", sagte Politt dem SID vor der 120. Auflage der "Königin der Klassiker" am Sonntag: "Es sind keine Berge im Weg, an denen gerade Mathieu oder Wout ihre Stärken haben."