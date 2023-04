Ausnahme-Radprofi Tadej Pogacar hat nach seinem Sturz am Sonntag beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich leichte Entwarnung gegeben.

"Ich habe Glück, dass es nur ein gebrochenes Handgelenk ist, wenn man bedenkt, was für ein verrückter Unfall das war", schrieb der Slowene am Montag bei Instagram unter ein Bild, das ihn mit eingegipster Hand zeigt.

In Richtung seines Konkurrenten Remco Evenepoel (23), Sieger in Lüttich, sendete er eine herausfordernde Botschaft: "Glückwunsch zum Sieg, unser Duell muss bis zum nächsten Mal warten."

Nach den Siegen beim Amstel Gold Race und Fleche Wallone verpasste der 24-Jährige am Sonntag aufgrund des Sturzes das seltene Ardennen-Triple und die damit verbundene Krönung seines starken Saisonbeginns. Der Start bei der Tour de France (1. bis 23. Juli) sollte für den Gesamtsieger von 2020 und 2021 nicht in Gefahr sein.