Als sich Emanuel Buchmann das Meistertrikot übergestreift hatte, schielte er immer wieder auf den schwarz-rot-goldenen Brustring. "Das ist natürlich ein Super-Gefühl", sagte der frischgekürte Straßenrad-Meister nach der Siegerehrung am Sonntag in Bad Dürrheim, ihm gefiel das besondere Stück. Schon am kommenden Samstag kann Buchmann seine neue Errungenschaft ein erstes Mal präsentieren.

Dann startet der 29-Jährige vom deutschen Top-Team Bora-hansgrohe bei der Tour de France - vor einem Millionen-Publikum. "Das Trikot gibt immer Extra-Motivation", sagte Buchmann, der nach 2015 seinen zweiten Titel bei den deutschen Meisterschaften gewann: "Damit bei der Tour am Start zu stehen, ist eine Riesensache."

Vor vier Jahren hatte Buchmann als Vierter der Gesamtwertung die beste Platzierung eines Deutschen seit dem zweiten Rang von Andreas Klöden 2006 geholt. In diesem Jahr fungiert der Ravensburger vor allem am Berg als Edelhelfer für Kapitän Jai Hindley.

Buchmann hatte sich im Schwarzwald nach einem langen Solo durchgesetzt. Auf dem anspruchsvollen Kurs über 215 km zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim kam er über eine Minute vor seinen Teamkollegen Nico Denz und Maximilian Schachmann ins Ziel.