Radprofi Nico Denz hat beim Auftakt der 76. Tour de Romandie nur knapp das Podium verpasst. Der 29-Jährige vom deutschen Team Bora-hansgrohe belegte im Prolog in Port-Valais nach 6,8 Kilometern einen starken vierten Platz, den Sieg sicherte sich Josef Cerny (Tschechien/Soudal-Quick Step).

Zu Cerny fehlten Denz lediglich vier Sekunden, zu den zeitgleichen Tobias Foss (Norwegen/Jumbo-Visma) und Remi Cavagna (Frankreich/Soudal-Quick Step) auf den Plätzen zwei und drei nur drei. Nikias Arndt (Buchholz/Bahrain Victorious) wurde 15., die weiteren Deutschen um Simon Geschke (Berlin/Cofidis) verpassten allesamt die Top 30.

Die Rundfahrt in der Westschweiz gilt traditionell als wichtigstes Vorbereitungsrennen auf den am 6. Mai beginnenden Giro d'Italia. Einige Topfavoriten wie Weltmeister Remco Evenepoel (Belgien/Soudal-Quick Step) sind aber nicht am Start. Die erste Etappe führt am Dienstag über 170,9 Kilometer von Crissier nach Vallee de Joux. Die Rundfahrt endet am kommenden Sonntag in Genf.