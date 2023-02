Der kolumbianische Radprofi Einer Rubio hat an seinem 25. Geburtstag den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

Berlin (SID) - Der kolumbianische Radprofi Einer Rubio hat an seinem 25. Geburtstag den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der Movistar-Fahrer gewann am Mittwoch die 185 km lange dritte Etappe der UAE Tour zur Bergankunft am Jebel Jais.

Rubio, der am höchsten Berg der Vereinigten Arabischen Emirate rund zehn Kilometer vor dem Ziel attackiert hatte, rettete seinen Vorsprung vor der Gruppe der besten Bergfahrer ins Ziel. Zweiter wurde Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Der Belgier übernahm zugleich die Führung in der Gesamtwertung. Als bester Deutscher belegte Bora-hansgrohe-Profi Ben Zwiehoff den zehnten Rang.

Die vierte Etappe führt am Donnerstag über 174 km von Al Shindagha nach Dubai und bietet den Sprintern um Tour-Rekordetappensieger Mark Cavendish eine weitere Siegchance.