Drei Monate hatte Jan-Lennard Struff verletzungsbedingt auf der ATP-Tour gefehlt, nun kehrte der Warsteiner mit einem Auftaktsieg in Zhuhai zurück.

Nach seiner schmerzhaften Hüftverletzung hat Tennisprofi Jan-Lennard Struff ein erfolgreiches ATP-Comeback gefeiert und im chinesischen Zhuhai das Viertelfinale erreicht. Der 33-Jährige aus Warstein, an Position drei gesetzt, bezwang im Achtelfinale den Chilenen Cristian Garin mit 6:3, 1:6, 6:4. Zuvor hatte die deutsche Nummer zwei in der ersten Runde ein Freilos erhalten.

Für Struff war es das erste ATP-Match seit Ende Juni, wegen seiner Hüftverletzung hatte der Weltranglisten-23. weder in Wimbledon noch bei den US Open aufschlagen können. Im Achtelfinale wartet nun der an Position acht gesetzte Japaner Yoshihito Nishioka.

Mit den Zhuhai Championships und den zeitgleich ausgetragenen Chengdu Open ist die ATP-Tour nach China zurückgekehrt. Wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einreisebeschränkungen der chinesischen Regierung hatte seit Oktober 2019 kein ATP-Turnier mehr dort stattgefunden.