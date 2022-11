Australiens Tennisspielerinnen sind beim Finalturnier des Billie Jean King Cups in Glasgow ins Endspiel eingezogen.

Köln (SID) - Australiens Tennisspielerinnen sind beim Finalturnier des Billie Jean King Cups in Glasgow ins Endspiel eingezogen. Der siebenmalige Champion setzte sich am Samstag mit 2:1 gegen Großbritannien durch und spielt damit am Sonntag gegen die Schweiz oder Tschechien um seinen ersten Titel beim früher Fed Cup genannten Turnier seit 1974.

In einem packenden entscheidenden Doppel triumphierte die nach den Australien Open im Januar als Einzelspielerin zurückgetretene frühere US-Open-Siegerin Sam Stosur (38) mit Storm Sanders mit 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 10:6 gegen Alicia Barnett/Olivia Nicholls.