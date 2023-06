Beatriz Haddad Maia schreibt in Paris weiter an ihrer überraschenden Erfolgsgeschichte und hat zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht. Sie ist die erste Brasilianerin seit 55 Jahren, der dieses Kunststück gelang. Im Viertelfinale der French Open schlug die 27-Jährige die Tunesierin Ons Jabeur nach einer überzeugenden Leistung mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Zuvor war Haddad Maia, die in Runde eins Tatjana Maria geschlagen hatte, nie über die zweite Runde bei einem Major hinausgekommen. Im Achtelfinale hatte sie sich im drittlängsten Frauen-Match beim Sandplatz-Grand-Slam seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1968 nach fast vier Stunden Spielzeit gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo durchgesetzt. Gegen Jabeur reichte die Kraft nun dennoch für ein Comeback.

In der Vorschlussrunde könnte die absolute Topfavoritin warten. Die Weltranglistenerste und Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen bekommt es am frühen Mittwochnachmittag in der Neuauflage des Vorjahres-Finales mit Coco Gauff ( USA) zu tun.

Jabeur dagegen verpasste ihren dritten Halbfinaleinzug bei einem Grand Slam. In Wimbledon und New York war sie im vergangenen Jahr sogar bis ins Finale gekommen, dort aber jeweils gescheitert.