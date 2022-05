Paris (SID) - Doppel-Experte Tim Pütz hat bei den French Open das Achtelfinale erreicht. Der 34 Jahre alte Davis-Cup-Spieler aus Frankfurt am Main setzte sich gemeinsam mit dem Neuseeländer Michael Venus gegen das französische Duo Benjamin Bonzi/Arthur Rinderknech mit 6:4, 6:4 durch.

Pütz/Venus haben in dieser Saison bereits in Dubai einen Titel gewonnen. Pütz ist der letzte verbliebene deutsche Profi in dem Wettbewerb. Die zweimaligen Paris-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) waren bereits in der ersten Runde gescheitert.