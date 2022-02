Köln (SID) - Tennisprofi Peter Gojowczyk kommt im neuen Jahr weiter nicht in die Spur. Nach den Erstrundenpleiten beim ATP-Turnier in Melbourne, bei den Australian Open und in Montpellier verlor der 32-Jährige auch sein Auftaktmatch in Dallas/Texas. Der Münchner unterlag dem Briten Liam Broady in nur 58 Minuten mit 1:6, 4:6.