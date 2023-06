Dietloff von Arnim hat den Turnierdirektor des renommierten Rasenturniers in Halle/Westfalen, Ralf Weber, mit dem DTB Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. "Was in Halle über die letzten Jahrzehnte aufgebaut wurde, ist einfach großartig und bemerkenswert", sagte der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB). In diesem Jahr feiert das Event seinen 30. Geburtstag.

Der Award war 2018 bereits an Turnierinitiator Gerhard Weber verliehen worden, den 2020 verstorbenen Vater von Ralf Weber.