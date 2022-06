Eine Williams kommt selten allein: Nach Serena kehrt wohl auch ihre ältere Schwester Venus in Wimbledon auf den Rasen zurück.

London (SID) - Eine Williams kommt selten allein: Nach Serena kehrt wohl auch ihre ältere Schwester Venus in Wimbledon auf den Rasen zurück. Wie die Times am Dienstag berichtete, hat die fünfmalige Einzelsiegerin eine Wildcard für den Mixed-Wettbewerb an der Seite des Briten Jamie Murray beantragt.

Serena Williams (40) gibt im All England Club ihr Einzelcomeback nach einjähriger Auszeit. Venus (42) hat ihr bislang letztes Profimatch im August 2021 absolviert. Ihren Partner hat sie gut ausgewählt: Der Bruder des zweimaligen Olympiasiegers Andy Murray hat im Mixed bereits zweimal in Wimbledon gewonnen.