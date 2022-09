New York (SID) - Die zweimaligen Grand-Slam-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben das Achtelfinale der US Open verpasst. Der 30 Jahre alte Coburger und sein zwei Jahre älterer Partner aus Köln unterlagen in ihrem Zweitrundenmatch in New York Robin Haase/Philipp Oswald (Niederlande/Österreich) mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 3:6.

"Es ist eine bittere Niederlage", sagte Krawietz: "Wir hatten das Gefühl, dass so viel mehr drin ist, aber haben nicht die Kontrolle über das Match bekommen."

Krawietz/Mies haben 2019 und 2020 die French Open gewonnen, in diesem Jahr fuhren sie Erfolge in München und Barcelona ein. In New York erreichten beide vor drei Jahren gemeinsam das Halbfinale. Ihr bestes Abschneiden bei einem Grand Slam in diesem Jahr ist die Viertelfinal-Teilnahme in Wimbledon.

Insgesamt könne er mit Blick auf die Majors in diesem Jahr "kein gutes Resümee" ziehen, sagte Krawietz: "Klar haben wir uns bei Grand Slams mehr erhofft, mehr errechnet. Wenn wir gut spielen, gehören wir auch zu den ersten acht, ersten zehn Doppeln dazu. Aber wir müssen es auch abrufen."