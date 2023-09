Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Osaka an ihrer Auftakthürde gescheitert.

Nächster Rückschlag für Tatjana Maria: Die Tennisspielerin aus Bad Saulgau ist nach ihrem Erstrundenaus bei den US Open vor rund zwei Wochen auch beim WTA-Turnier in Osaka an ihrer Auftakthürde gescheitert. Gegen die Ungarin Panna Udvardy verlor sie trotz deutlicher Führung im entscheidenden Tie Break nach 3:06 Stunden mit 6:2, 4:6, 6:7 (5:7).

Die deutsche Nummer eins, die beim Grand Slam in New York gegen die Kroatin Petra Martic verloren hatte, war in Japan an Position zwei gesetzt als klare Favoritin in die Partie gegangen.

Durch Marias Pleite ist nur noch Jule Niemeier in Osaka im Rennen. Die zuletzt formschwache Dortmunderin kämpft gegen Anna Kalinskaja um den Achtelfinaleinzug, Anna-Lena Friedsam schied bereits am Montag durch ein 4:6, 6:1, 3:6 gegen Qualifikantin Walerija Sawinych aus.